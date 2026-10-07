В Киеве среди жилых домов разминируют несдетонировавшую баллистическую ракету РФ (фото)

7 октября в Дарницком районе Киева была обнаружена несдетонировавшая баллистическая ракета РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУ Нацполиции в Киеве.
"Вниманию граждан! В Дарницком районе полиция и ГСЧС проводят сложное разминирование недетонированной баллистической ракеты, обнаруженной среди жилых домов, которую враг этой ночью запустил по столице", - сообщили полицейские.
По их словам, ракета РФ была обнаружена посреди жилых домов.
В ГУ Нацполиции Киева также уточнили, что на месте происшествия работают взрывотехники столичной полиции и подразделения ГСЧС.
Там объяснили, что специалисты изъяли боевую часть, а затем транспортируют ее для дальнейшего обезвреживания - это произойдет уже на полигоне.
"Доступ горожан к указанной территории ограничен", - подчеркнули полицейские.
Кроме того, они призвали жителей столицы не приближаться к месту проведения работ.
Также указано, что в случае обнаружения других подозрительных предметов следует безотлагательно позвонить на 101 или 102.
Ранее РБК-Украина рассказывало о ситуации в разных регионах страны после новой массированной атаки РФ 7 октября. Обо всех последствиях вражеских ударов читайте в нашем материале "Масированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".
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