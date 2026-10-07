Численні руйнування і пожежі: ДСНС показала фото наслідків удару по Києву

У ДСНС України показали фото з Києва, де унаслідок атаки загинуло двоє людей.

У ДСНС показали фото наслідків. На знімках видно численні руйнування та пожежі в різних районах міста.

У Дарницькому районі рятувальники ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. Під час гасіння виявили тіла двох загиблих. Ще двох людей вдалося врятувати.

У Подільському районі загорілися дві нежитлові будівлі.

Фото: наслідки атаки на Київ (https://t.me/dsns_kyiv/5101)

На місцях працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі.

Столицю кілька разів атакували балістикою - близько 03:23 і повторно близько п’ятої ранку.