ua en ru
Ср, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Численні руйнування і пожежі: ДСНС показала фото наслідків удару по Києву

09:01 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Численні руйнування і пожежі: ДСНС показала фото наслідків удару по Києву Фото: наслідки атаки на Київ (t.me/dsns_kyiv)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ДСНС України показали фото з Києва, де унаслідок атаки загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС показали фото наслідків. На знімках видно численні руйнування та пожежі в різних районах міста.

У Дарницькому районі рятувальники ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. Під час гасіння виявили тіла двох загиблих. Ще двох людей вдалося врятувати.

У Подільському районі загорілися дві нежитлові будівлі.

Численні руйнування і пожежі: ДСНС показала фото наслідків удару по КиєвуЧисленні руйнування і пожежі: ДСНС показала фото наслідків удару по КиєвуЧисленні руйнування і пожежі: ДСНС показала фото наслідків удару по КиєвуЧисленні руйнування і пожежі: ДСНС показала фото наслідків удару по КиєвуЧисленні руйнування і пожежі: ДСНС показала фото наслідків удару по КиєвуЧисленні руйнування і пожежі: ДСНС показала фото наслідків удару по КиєвуЧисленні руйнування і пожежі: ДСНС показала фото наслідків удару по КиєвуЧисленні руйнування і пожежі: ДСНС показала фото наслідків удару по Києву

Фото: наслідки атаки на Київ (https://t.me/dsns_kyiv/5101)

На місцях працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі.

Столицю кілька разів атакували балістикою - близько 03:23 і повторно близько п’ятої ранку.

Також Росія масовано била по містах України від ночі 7 жовтня.

Під ударом були Київ, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя та Прилуки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ ДСНС Ракети Атака дронів
Новини
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічну атаку на Україну
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічну атаку на Україну
Аналітика
Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла