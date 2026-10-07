Численні руйнування і пожежі: ДСНС показала фото наслідків удару по Києву
У ДСНС України показали фото з Києва, де унаслідок атаки загинуло двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС показали фото наслідків. На знімках видно численні руйнування та пожежі в різних районах міста.
У Дарницькому районі рятувальники ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. Під час гасіння виявили тіла двох загиблих. Ще двох людей вдалося врятувати.
У Подільському районі загорілися дві нежитлові будівлі.
Фото: наслідки атаки на Київ (https://t.me/dsns_kyiv/5101)
На місцях працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі.
Столицю кілька разів атакували балістикою - близько 03:23 і повторно близько п’ятої ранку.
Також Росія масовано била по містах України від ночі 7 жовтня.
Під ударом були Київ, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя та Прилуки.