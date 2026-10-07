У Києві посеред будинків розміновують нездетоновану балістичну ракету РФ (фото)
7 жовтня у Дарницькому районі Києва виявили нездетоновану балістичну російську ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУ Нацполіції у місті Києві.
"До уваги громадян! У Дарницькому районі поліція та ДСНС проводять складне розмінування нездетонованої балістичної ракети, виявленої серед житлових будинків, яку ворог цієї ночі запустив по столиці", - повідомили поліцейські.
За їхніми словами, знахідку було виявлено посеред житлових будинків.
У ГУ Нацполіції Києва також уточнили, що наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС.
Там пояснили, що фахівці вилучать бойову частину, а потім транспортують її для подальшого знешкодження - це відбудеться вже на полігоні.
"Доступ містян до вказаної території обмежений", - наголосили поліцейські.
Окрім того, вони закликали мешканців столиці не наближатися до місця проведення робіт.
Також вказано, що у разі виявлення інших підозрілих предметів потрібно невідкладно зателефонувати на спецлінії 101 або 102.
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