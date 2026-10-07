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В Киеве среди жилых домов разминируют несдетонировавшую баллистическую ракету РФ (фото)

10:59 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Киеве среди жилых домов разминируют несдетонировавшую баллистическую ракету РФ (фото) Фото: Российскую ракету обнаружили возле жилых домов (kyiv.npu.gov.ua)
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7 октября в Дарницком районе Киева была обнаружена несдетонировавшая баллистическая ракета РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУ Нацполиции в Киеве.

"Вниманию граждан! В Дарницком районе полиция и ГСЧС проводят сложное разминирование недетонированной баллистической ракеты, обнаруженной среди жилых домов, которую враг этой ночью запустил по столице", - сообщили полицейские.

По их словам, ракета РФ была обнаружена посреди жилых домов.

В ГУ Нацполиции Киева также уточнили, что на месте происшествия работают взрывотехники столичной полиции и подразделения ГСЧС.

В Киеве среди жилых домов разминируют несдетонировавшую баллистическую ракету РФ (фото)
Разминирование баллистической ракеты РФ в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Там объяснили, что специалисты изъяли боевую часть, а затем транспортируют ее для дальнейшего обезвреживания - это произойдет уже на полигоне.

В Киеве среди жилых домов разминируют несдетонировавшую баллистическую ракету РФ (фото)
Разминирование баллистической ракеты РФ в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

"Доступ горожан к указанной территории ограничен", - подчеркнули полицейские.

Кроме того, они призвали жителей столицы не приближаться к месту проведения работ.

В Киеве среди жилых домов разминируют несдетонировавшую баллистическую ракету РФ (фото)
Разминирование баллистической ракеты РФ в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Также указано, что в случае обнаружения других подозрительных предметов следует безотлагательно позвонить на 101 или 102.

Ранее РБК-Украина рассказывало о ситуации в разных регионах страны после новой массированной атаки РФ 7 октября. Обо всех последствиях вражеских ударов читайте в нашем материале "Масированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".

Кроме того, стало известно, как сейчас выглядит столица после вражеской атаки.

Также читайте специальный репортаж РБК-Украина из Прилук, где россияне ударили по многоэтажкам.

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