В Киеве среди жилых домов разминируют несдетонировавшую баллистическую ракету РФ (фото)

7 октября в Дарницком районе Киева была обнаружена несдетонировавшая баллистическая ракета РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУ Нацполиции в Киеве.

"Вниманию граждан! В Дарницком районе полиция и ГСЧС проводят сложное разминирование недетонированной баллистической ракеты, обнаруженной среди жилых домов, которую враг этой ночью запустил по столице", - сообщили полицейские.

По их словам, ракета РФ была обнаружена посреди жилых домов.

В ГУ Нацполиции Киева также уточнили, что на месте происшествия работают взрывотехники столичной полиции и подразделения ГСЧС.

Разминирование баллистической ракеты РФ в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Там объяснили, что специалисты изъяли боевую часть, а затем транспортируют ее для дальнейшего обезвреживания - это произойдет уже на полигоне.

Разминирование баллистической ракеты РФ в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

"Доступ горожан к указанной территории ограничен", - подчеркнули полицейские.

Кроме того, они призвали жителей столицы не приближаться к месту проведения работ.

Разминирование баллистической ракеты РФ в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Также указано, что в случае обнаружения других подозрительных предметов следует безотлагательно позвонить на 101 или 102.