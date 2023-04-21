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У Києві поліція зупинятиме транспорт через тривогу, якщо водій цього не робить

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Київ, П'ятниця 21 квітня 2023 15:27
У Києві поліція зупинятиме транспорт через тривогу, якщо водій цього не робить Фото: поліція зупинятиме транспорт під час тривоги у Києві, якщо водій цього не робить (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Приватні перевізники у Києві ігнорують вимогу зупиняти транспорт під час повітряної тривоги. В таких випадках поліція має зупиняти цих водіїв.

Про це заявив директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Таке рішення (зупинка громадського транспорту під час тривоги, - ред.) було прийнято Радою оборони Києва. Прийняте рішення з метою надання мешканцям міста можливості отримувати захист під час тривоги", - зазначив він.

За його словами, з патрульною поліцією Києва була розмова про те, що приватні перевізники не виконують рішення Ради оборони міста щодо зупинки транспорту під час повітряної тривоги, щоб дати можливість людям пройти до укриттів.

"Про це ми розмовляли з патрульною поліцією. Вони під час повітряної тривоги мають зупиняти в тому числі і приватних перевізників і вимагати від них надання захисту для населення", - сказав Ткачук.

Він зазначив, що за даними Департаменту транспорту, 80% зупинок мають поруч себе хоча б підземні переходи, щоб їх можна було використовувати для захисту. Крім того, Департамент транспорту отримав вказівку про підготовку QR-кодів на зупинках, для того, щоб можна було з телефона зчитати адреси найближчих захисних споруд.

Раніше повідомлялося, що у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог.

Крім того, у столиці задумали зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів.

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