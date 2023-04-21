В Киеве полиция будет останавливать транспорт из-за тревоги, если водитель этого не делает

Частные перевозчики в Киеве игнорируют требование остановки транспорта во время воздушной тревоги. В таких случаях полиция должна останавливать этих водителей.

"Такое решение (остановка общественного транспорта во время тревоги - ред.) было принято Советом обороны Киева. Принято решение с целью предоставления жителям города возможности получать защиту во время тревоги", - отметил он.

По его словам, с патрульной полицией Киева был разговор о том, что частные перевозчики не выполняют решения Совета обороны города об остановке транспорта во время воздушной тревоги, чтобы дать людям возможность пройти в укрытия.

"Об этом мы разговаривали с патрульной полицией. Они во время воздушной тревоги должны останавливать в том числе и частных перевозчиков и требовать от них защиты для населения", - сказал Ткачук.

Он отметил, что по данным Департамента транспорта, 80% остановок имеют рядом с собой хотя бы подземные переходы, чтобы их можно было использовать для защиты. Кроме того, Департамент транспорта получил указание о подготовке QR-кодов на остановках, чтобы можно было с телефона считать адреса ближайших защитных сооружений.