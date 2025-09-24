UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві поліція отримала повідомлення про "мінування" шкіл і торгових центрів

Ілюстративне фото: поліція перевіряє інформацію про мінування низки будівель у Києві (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Іван Носальський

У Києві поліція отримує інформацію про нібито мінування низки будівель. Серед них - школи та торгові центри.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції.

Як зазначили поліцейські, надійшла низка повідомлень про "мінування" кількох освітніх закладів, ТРЦ, адміністративних будівель і не тільки.

Усі виклики вже відпрацьовуються. На місця направили профільні служби та слідчо-оперативні групи. Триває перевірка.

Мінування ТЦК

Нагадаємо, на початку 2025 року в низці міст зловмисники мінували будівлі територіальних центрів комплектування. Там вони закладали саморобні вибухові пристрої.

Зокрема, 2 лютого вибух прогримів у ТЦК у Павлограді. Унаслідок інциденту постраждав один чоловік.

При цьому 1 лютого в Рівненському обласному ТЦК також був вибух. Одна людина загинула, ще шестеро - дістали поранення.

Як зазначив начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, такі вибухи курирували російські спецслужби.

КиївПоліція Києва