У Києві поліція отримала повідомлення про "мінування" шкіл і торгових центрів

Мінування ТЦК

Нагадаємо, на початку 2025 року в низці міст зловмисники мінували будівлі територіальних центрів комплектування. Там вони закладали саморобні вибухові пристрої.

Зокрема, 2 лютого вибух прогримів у ТЦК у Павлограді. Унаслідок інциденту постраждав один чоловік.

При цьому 1 лютого в Рівненському обласному ТЦК також був вибух. Одна людина загинула, ще шестеро - дістали поранення.

Як зазначив начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, такі вибухи курирували російські спецслужби.