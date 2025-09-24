RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве полиция получила сообщения о "минировании" школ и торговых центров

Иллюстративное фото: полиция проверяет информацию о минировании ряда зданий в Киеве (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Иван Носальский

В Киеве полиция получает информацию о якобы минировании ряда зданий. В их числе - школы и торговые центры.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции.

Как отметили полицейские, поступил ряд сообщений о "минировании" нескольких образовательных учреждений, ТРЦ, административных зданий и не только. 

Все вызовы уже отрабатываются. На места направили профильные службы и следственно-оперативные группы. Продолжается проверка. 

Минирование ТЦК

Напомним, в начале 2025 года в ряде городов злоумышленники минировали здания территориальных центров комплектования. Там они закладывали самодельные взрывные устройства.

В частности, 2 февраля взрыв прогремел в ТЦК в Павлограде. В результате инцидента пострадал один мужчина.

При этом 1 февраля в Ровенском областном ТЦК также был взрыв. Один человек погиб, еще шестеро - получили ранения.

Как отметил начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, такие взрывы курировали российские спецслужбы.

