В Киеве полиция получила сообщения о "минировании" школ и торговых центров

Минирование ТЦК

Напомним, в начале 2025 года в ряде городов злоумышленники минировали здания территориальных центров комплектования. Там они закладывали самодельные взрывные устройства.

В частности, 2 февраля взрыв прогремел в ТЦК в Павлограде. В результате инцидента пострадал один мужчина.

При этом 1 февраля в Ровенском областном ТЦК также был взрыв. Один человек погиб, еще шестеро - получили ранения.

Как отметил начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, такие взрывы курировали российские спецслужбы.