В Києві показали новітні катери для ГУР і розповіли про операцію на Тендерівській косі: фото

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 11:03
В Києві показали новітні катери для ГУР і розповіли про операцію на Тендерівській косі: фото Катери для спецпризначенців ГУР (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Богдана Лясківська

У Києві презентували новітні українські катери для спецпризначенців. Вони вже беруть участь в операціях ГУР МО, зокрема на Тендрівській косі. Щоб виготовити ще більше таких човнів, 13-14 вересня у столиці проведуть благодійний Spartan Trifecta Weekend.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Українські катери за $10 тисяч замість мільйонів

У середу, 4 вересня, в "Характер Парку" анонсували старт благодійного забігу Spartan Trifecta Weekend. Захід, який проведуть 13-14 вересня на ВДНГ, має на меті зібрати кошти на виробництво українських катерів для Головного управління розвідки Міноборони України.

Сучасні катери – це мобільність і додаткові можливості для спецпризначенців діяти там, де ворог їх не очікує. Саме ці катери вже довели свою ефективність у бойових умовах – на відміну від західних аналогів, які коштують мільйони доларів, українські обійшлися приблизно у $10 тисяч кожен.

В Києві показали новітні катери для ГУР і розповіли про операцію на Тендерівській косі: фотоВ Києві показали новітні катери для ГУР і розповіли про операцію на Тендерівській косі: фотоКатери можуть розганятися до 150 кілометрів на годину, оснащені кулеметами Browning (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Під час події показали катери в дії – зокрема, їхня здатність розганятися до 150 км/год і вести бій із борту завдяки встановленим кулеметам Browning. За словами представників ГУР МО, ці човни дають змогу проводити рятувальні операції, медевакуацію, а також бойові рейди по тилу ворога.

Ця ініціатива вкрай важлива, бо плавзасоби вкрай потрібні для виконання завдань, і це не тільки бойові задачі, критично необхідні військовим, каже представник Головного управління розвідки МО Євгеній Єрін.

Саме завдяки таким катерам підрозділи ГУР МО здійснюють успішні операції. Йдеться і про порятунок цивільного населення з прифронтових територій, медичну евакуацію, а також бойові рейди, які підривають обороноздатність ворога.

В Києві показали новітні катери для ГУР і розповіли про операцію на Тендерівській косі: фотоПредставник Головного управління розвідки МО Євгеній Єрін (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Буває багато ситуацій, де без цих плавзасобів не обійтися. Причому це мають бути спеціальні плавзасоби, які можуть виконувати різні завдання і які повинні мати певні особливості, кажуть в ГУР.

"Якісь мають бути маленькі і швидкі, якісь мають велику кількість навантаження і бойової міці. Тому, як кажуть на війні, зброї і техніки багато не буває. Будемо раді, якщо небайдужі громадяни долучаться до цього збору і допоможуть нам стати сильнішими", – відзначив Євгеній Єрін.

"Український прапор знову замайорів над островом"

Як приклад успішного виконання завдань за допомогою таких ктаерів в ГУР згадали унікальну операцію, яку провели нещодавно бійці Департаменту активних дій ГУР МО на Тендерівській косі – невеликому острові у північній частині Чорного моря, неподалік від Криму та берегів Херсонської області.

Під час рейду було знищено позиції окупантів, комплекс радіоелектронної боротьби "Зонт" і радіолокаційну станцію "Роса".

"Найважливіше – український прапор знову замайорів над островом. І все це – без жодних втрат з українського боку", – зазначили представники ГУР.

"Успішне виконання завдання стало можливим завдяки підтримці партнерів та донорів, які долучаються до проекту "Катери для ГУР", що реалізується Благодійним фондом Діани Подолянчук", – додали у розвідці.

В Києві показали новітні катери для ГУР і розповіли про операцію на Тендерівській косі: фотоВ Києві показали новітні катери для ГУР і розповіли про операцію на Тендерівській косі: фотоКатери допомгли виконати унікальну операцію на Тендерівській косі на Херсонщині (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Запрошують кожного: як долучитися до спортивної події на ВДНГ

Фонд Діани Подолянчук передає Головному управлінню розвідки катери вже не вперше.

"Депертаменту активних дій ГУР МО ми передали вже п'ятий катер. Сподіваюся, з медіапідтримкою це вдасться зробити ще краще, що до нас прийде багато спортсменів. І, до речі, в заході можуть брати участь всі. Не обов'язково мати для цього спеціальну підготовку", – зазначає голова благодійного фонду Діана Подолянчук.

В Києві показали новітні катери для ГУР і розповіли про операцію на Тендерівській косі: фотоГолова благодійного фонду Діана Подолянчук (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Наразі благодійний фонд продовжує збір коштів для виготовлення більшої кількості таких катерів.

З цією метою проведуть Spartan Trifecta Weekend – особливий формат події, під час якої учасники зможуть подолати три різні дистанції Spartan Race за два дні або вибрати одну з дистанцій від 5 км. Також відбудеться Spartan Kids – забіг для дітей віком від 4 до 14 років. Подія запланована на 13–14 вересня на ВДНГ.

Нагадаємо, раніше в Києві відбувся Spartan-забіг на честь героїв Маріуполя.

Також напередодні Музей війни в Києві отримав від ГУР легендарні морські дрони Magura.

Головне управління розвідки ГУР Війна в Україні
