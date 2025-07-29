Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі: деталі

Українські розвідники реалізували бойову операцію в північній частині Чорного моря. Спецпризначенці висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом з особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" та радіолокаційною станцією "Роса", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ГУР, над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з українського боку.

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"Успішне виконання завдання стало можливим завдяки підтримці партнерів та донорів, які долучаються до проєкту "Катери для ГУР", що реалізується Благодійним фондом Діани Подолянчук", - додали у розвідці.

У ГУР зазначили, що нові плавзасоби - це додаткові можливості для спецпризначенців діяти там, де на них не чекають.