ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі: деталі

Вівторок 29 липня 2025 20:16
UA EN RU
Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі: деталі Фото: спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські розвідники реалізували бойову операцію в північній частині Чорного моря. Спецпризначенці висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом з особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" та радіолокаційною станцією "Роса", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ГУР, над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з українського боку.

Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі: деталі

скриншот google.com/maps

"Успішне виконання завдання стало можливим завдяки підтримці партнерів та донорів, які долучаються до проєкту "Катери для ГУР", що реалізується Благодійним фондом Діани Подолянчук", - додали у розвідці.

У ГУР зазначили, що нові плавзасоби - це додаткові можливості для спецпризначенців діяти там, де на них не чекають.

Операції ГУР на Тендрівській косі

Тендрівська коса - це невеликий острів у північній частині Чорного моря, неподалік від Криму та берегів Херсонської області.

Нагадаємо, у серпні минулого року Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що українські спецпризначенці провели спецоперацію на Тендрівській косі. Розвідники висадилися на косу та знищили декілька одиниць ворожої техніки, а також фортифікації окупантів.

Крім того, окупанти зазнали втрат серед особового складу. Спецпризначенці ГУР закінчили операцію без втрат.

До того ж українські розвідники на Тендрівській косі, крім відомих операцій, виконали низку таємних завдань. Вони спрямованих на довгострокову перспективу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні
Новини
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку