Гонки сили й духу: у Києві відбудеться Spartan-забіг на честь героїв Маріуполя

У Києві відбудеться Spartan-забіг на честь героїчної операції ГУР у Маріуполі. Подія запланована на 17-18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу організаторів.

Що таке Spartan Race

Spartan Race - подія, що здатна:

поповнити скарбницю особливих спогадів;

допоможе віднайти своє потужне внутрішнє "Я";

дозволить здолати всі межі, що існують в уяві.

Spartan-забіг - екстремальний забіг із перешкодами, коли учасники не просто біжать певну дистанцію, але й долають перешкоди (чи виконують завдання).

Такий формат об'єднує спорт, пригоди й командний дух серед громадян у різних куточках світу.

Де відбудеться Spartan Ukraine

Spartan Ukraine збирає спартанців на масштабний забіг у Києві.

Його буде присвячено річниці легендарної операції Головного управління розвідки (ГУР) - польотів в оточений Маріуполь.

Подія відбудеться 17-18 травня на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ).

Як долучитись до Spartan-забігу

Впродовж двох днів учасники заходу зможуть обрати один або кілька форматів забігу (як для дорослих, так і для дітей). Всі вони (незалежно від формату) отримають:

медаль фінішера;

футболку Spartan.

Кошти, зібрані під час події, будуть передані на підтримку спецпідрозділів ГУР (у 2024 році в Україні провели три таких благодійних забіги та зібрали 5,7 млн гривень, на які придбали дрони для ГУР та полку К2).

Ознайомитись з доступними форматами забігу та зареєструватись можна на офіційному сайті Athletic Events.