В Киеве показали новейшие катера для ГУР и рассказали об операции на Тендеровской косе: фото

В Киеве презентовали новейшие украинские катера для спецназовцев. Они уже участвуют в операциях ГУР МО, в частности на Тендровской косе. Чтобы изготовить еще больше таких лодок, 13-14 сентября в столице проведут благотворительный Spartan Trifecta Weekend.

Украинские катера за $10 тысяч вместо миллионов

В среду, 4 сентября, в "Характер Парке" анонсировали старт благотворительного забега Spartan Trifecta Weekend. Цель мероприятия, которое проведут 13-14 сентября на ВДНХ, – собрать средства на производство украинских катеров для Главного управления разведки Минобороны Украины.

Современные катера – это мобильность и дополнительные возможности для спецназовцев действовать там, где враг их не ожидает. Именно эти катера уже доказали свою эффективность в боевых условиях – в отличие от западных аналогов, которые стоят миллионы долларов, украинские обошлись примерно в $10 тысяч каждый.

Катера могут разгоняться до 150 километров в час, оснащены пулеметами Browning (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Во время события показали катера в действии – в частности, их способность разгоняться до 150 км/ч и вести бой с борта благодаря установленным пулеметам Browning. По словам представителей ГУР МО, эти лодки позволяют проводить спасательные операции, медэвакуацию, а также боевые рейды по тылу врага.

Эта инициатива крайне важна, потому что плавсредства крайне необходимы для выполнения задач, и это не только боевые задачи, критически необходимые военным, говорит представитель Главного управления разведки МО Евгений Ерин.

Именно благодаря таким катерам подразделения ГУР МО осуществляют успешные операции. Речь идет и о спасении гражданского населения с прифронтовых территорий, медицинской эвакуации, а также боевых рейдах, которые подрывают обороноспособность врага.

Представитель Главного управления разведки МО Евгений Ерин (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Бывает много ситуаций, где без этих плавсредств не обойтись. Причем это должны быть специальные плавсредства, которые могут выполнять различные задачи и которые должны иметь определенные особенности, говорят в ГУР.

"Какие-то должны быть маленькие и быстрые, какие-то имеют большое количество нагрузки и боевой мощи. Поэтому, как говорят на войне, оружия и техники много не бывает. Будем рады, если неравнодушные граждане присоединятся к этому сбору и помогут нам стать сильнее", – отметил Евгений Ерин.

"Украинский флаг снова взвился над островом"

В качестве примера успешного выполнения задач с помощью таких ктаеров в ГУР вспомнили уникальную операцию, которую провели недавно бойцы Департамента активных действий ГУР МО на Тендеровской косе – небольшом острове в северной части Черного моря, недалеко от Крыма и берегов Херсонской области.

Во время рейда были уничтожены позиции оккупантов, комплекс радиоэлектронной борьбы "Зонт" и радиолокационная станция "Роса".

"Самое важное – украинский флаг снова взвился над островом. И все это – без потерь с украинской стороны", – отметили представители ГУР.

"Успешное выполнение задания стало возможным благодаря поддержке партнеров и доноров, которые приобщаются к проекту "Катера для ГУР", который реализуется Благотворительным фондом Дианы Подолянчук", – добавили в разведке.

Катера помогли выполнить уникальную операцию на Тендеровской косе на Херсонщине (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Приглашают каждого: как присоединиться к спортивномусобытию на ВДНХ

Фонд Дианы Подолянчук передает Главному управлению разведки катера уже не впервые.

"Депертаменту активных действий ГУР МО мы передали уже пятый катер. Надеюсь, с медиаподдержкой это удастся сделать еще лучше, что к нам придет много спортсменов. И, кстати, в мероприятии могут участвовать все. Не обязательно иметь для этого специальную подготовку", – отмечает глава благотворительного фонда Диана Подолянчук.

Глава благотворительного фонда Диана Подолянчук (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Сейчас благотворительный фонд продолжает сбор средств для изготовления большего количества таких катеров.

С этой целью проведуть Spartan Trifecta Weekend – особый формат события, во время которого участники смогут преодолеть три разные дистанции Spartan Race за два дня или выбрать одну из дистанций от 5 км. Также состоится Spartan Kids – забег для детей в возрасте от 4 до 14 лет. Событие запланировано на 13-14 сентября на ВДНГ.