ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве показали новейшие катера для ГУР и рассказали об операции на Тендеровской косе: фото

Украина, Пятница 05 сентября 2025 11:03
UA EN RU
В Киеве показали новейшие катера для ГУР и рассказали об операции на Тендеровской косе: фото Катера для спецназовцев ГУР (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Богдана Лясковская

В Киеве презентовали новейшие украинские катера для спецназовцев. Они уже участвуют в операциях ГУР МО, в частности на Тендровской косе. Чтобы изготовить еще больше таких лодок, 13-14 сентября в столице проведут благотворительный Spartan Trifecta Weekend.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Украинские катера за $10 тысяч вместо миллионов

В среду, 4 сентября, в "Характер Парке" анонсировали старт благотворительного забега Spartan Trifecta Weekend. Цель мероприятия, которое проведут 13-14 сентября на ВДНХ, – собрать средства на производство украинских катеров для Главного управления разведки Минобороны Украины.

Современные катера – это мобильность и дополнительные возможности для спецназовцев действовать там, где враг их не ожидает. Именно эти катера уже доказали свою эффективность в боевых условиях – в отличие от западных аналогов, которые стоят миллионы долларов, украинские обошлись примерно в $10 тысяч каждый.

В Киеве показали новейшие катера для ГУР и рассказали об операции на Тендеровской косе: фотоВ Киеве показали новейшие катера для ГУР и рассказали об операции на Тендеровской косе: фотоКатера могут разгоняться до 150 километров в час, оснащены пулеметами Browning (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Во время события показали катера в действии – в частности, их способность разгоняться до 150 км/ч и вести бой с борта благодаря установленным пулеметам Browning. По словам представителей ГУР МО, эти лодки позволяют проводить спасательные операции, медэвакуацию, а также боевые рейды по тылу врага.

Эта инициатива крайне важна, потому что плавсредства крайне необходимы для выполнения задач, и это не только боевые задачи, критически необходимые военным, говорит представитель Главного управления разведки МО Евгений Ерин.

Именно благодаря таким катерам подразделения ГУР МО осуществляют успешные операции. Речь идет и о спасении гражданского населения с прифронтовых территорий, медицинской эвакуации, а также боевых рейдах, которые подрывают обороноспособность врага.

В Киеве показали новейшие катера для ГУР и рассказали об операции на Тендеровской косе: фотоПредставитель Главного управления разведки МО Евгений Ерин (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Бывает много ситуаций, где без этих плавсредств не обойтись. Причем это должны быть специальные плавсредства, которые могут выполнять различные задачи и которые должны иметь определенные особенности, говорят в ГУР.

"Какие-то должны быть маленькие и быстрые, какие-то имеют большое количество нагрузки и боевой мощи. Поэтому, как говорят на войне, оружия и техники много не бывает. Будем рады, если неравнодушные граждане присоединятся к этому сбору и помогут нам стать сильнее", – отметил Евгений Ерин.

"Украинский флаг снова взвился над островом"

В качестве примера успешного выполнения задач с помощью таких ктаеров в ГУР вспомнили уникальную операцию, которую провели недавно бойцы Департамента активных действий ГУР МО на Тендеровской косе – небольшом острове в северной части Черного моря, недалеко от Крыма и берегов Херсонской области.

Во время рейда были уничтожены позиции оккупантов, комплекс радиоэлектронной борьбы "Зонт" и радиолокационная станция "Роса".

"Самое важное – украинский флаг снова взвился над островом. И все это – без потерь с украинской стороны", – отметили представители ГУР.

"Успешное выполнение задания стало возможным благодаря поддержке партнеров и доноров, которые приобщаются к проекту "Катера для ГУР", который реализуется Благотворительным фондом Дианы Подолянчук", – добавили в разведке.

В Киеве показали новейшие катера для ГУР и рассказали об операции на Тендеровской косе: фотоВ Киеве показали новейшие катера для ГУР и рассказали об операции на Тендеровской косе: фотоКатера помогли выполнить уникальную операцию на Тендеровской косе на Херсонщине (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Приглашают каждого: как присоединиться к спортивномусобытию на ВДНХ

Фонд Дианы Подолянчук передает Главному управлению разведки катера уже не впервые.

"Депертаменту активных действий ГУР МО мы передали уже пятый катер. Надеюсь, с медиаподдержкой это удастся сделать еще лучше, что к нам придет много спортсменов. И, кстати, в мероприятии могут участвовать все. Не обязательно иметь для этого специальную подготовку", – отмечает глава благотворительного фонда Диана Подолянчук.

В Киеве показали новейшие катера для ГУР и рассказали об операции на Тендеровской косе: фотоГлава благотворительного фонда Диана Подолянчук (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Сейчас благотворительный фонд продолжает сбор средств для изготовления большего количества таких катеров.

С этой целью проведуть Spartan Trifecta Weekend – особый формат события, во время которого участники смогут преодолеть три разные дистанции Spartan Race за два дня или выбрать одну из дистанций от 5 км. Также состоится Spartan Kids – забег для детей в возрасте от 4 до 14 лет. Событие запланировано на 13-14 сентября на ВДНГ.

Напомним, ранее в Киеве состоялся Spartan-забег в честь героев Мариуполя.

Также накануне Музей войны в Киеве получил от ГУР легендарные морские дроны Magura.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки ГУР Война в Украине
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России