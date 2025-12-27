У Києві погіршилася якість повітря після російської атаки

"Унаслідок нічних обстрілів у столиці виникли пожежі - над містом утворився смог. Водночас станом на ранок 27 грудня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький" - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким.

Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер.

Також вітер може піднімати шкідливі речовини над землею чи розсіювати їх, тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина.

Якщо є запах диму у районі, то рекомендовано: