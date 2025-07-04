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У Києві погіршилася якість повітря після російської атаки

Фото: у Києві погіршилася якість повітря 4 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві фіксують погіршення якості повітря зранку 4 липня. У повітрі виявили продукти горіння після атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

За даними КМДА, загалом рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький, а радіаційний фон - у нормі. 

Лише у Подільському районі зафіксували високий рівень забрудненості (індекс якості повітря - 78).

asm.kyivcity.gov.ua

Проте інші сервіси фіксують високий рівень забруднення і в інших районах Києва. Так, за даними сервісу SaveEcoBot, у деяких районах Києва індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 281.

Найбільше забруднене повітря в Печерському районі. Також повітря забруднене на лівому березі у Дніпровському районі, на правому - у Голосіївському та Солом'янському районах.

saveecobot.com

Відомий сервіс IQair також зафіксував високий рівень забруднення як на правому, так і на лівому березі Києва.

iqair.com

Що каже Міндовкілля

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що рівень забруднення атмосферного повітря в Києві - високий. Радіаційний фон у місті залишається в нормі. 

Причина погіршення стану повітря - пожежі, спричинені масованим обстрілом Росії.

"До стабілізації ситуації рекомендуємо за можливості не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що після російської атаки в повітрі висока концентрація продуктів горіння.

"Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна.  В повітрі висока концентрація продуктів горіння", - написав він в Telegram.

Атака на Київ

У ніч на 4 липня російські війська масовано атакували Київ дронами та ракетами.

У кількох районах столиці зафіксовано руйнування: пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, лікарні та навчальні заклади. Також внаслідок удару пошкоджена залізнична інфраструктура.

Станом на 9:00 кількість постраждалих у Києві зросла до 23 осіб, серед поранених - 10-річна дівчинка.

Більше про наслідки обстрілу Києва 4 липня - у матеріалі РБК-Україна.

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КиївЗабруднення повітряАтака дронівРакетна атака