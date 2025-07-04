У Києві погіршилася якість повітря після російської атаки

За даними КМДА, загалом рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький, а радіаційний фон - у нормі.

Лише у Подільському районі зафіксували високий рівень забрудненості (індекс якості повітря - 78).



asm.kyivcity.gov.ua

Проте інші сервіси фіксують високий рівень забруднення і в інших районах Києва. Так, за даними сервісу SaveEcoBot, у деяких районах Києва індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 281.

Найбільше забруднене повітря в Печерському районі. Також повітря забруднене на лівому березі у Дніпровському районі, на правому - у Голосіївському та Солом'янському районах.



saveecobot.com

Відомий сервіс IQair також зафіксував високий рівень забруднення як на правому, так і на лівому березі Києва.



iqair.com

Що каже Міндовкілля

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що рівень забруднення атмосферного повітря в Києві - високий. Радіаційний фон у місті залишається в нормі.

Причина погіршення стану повітря - пожежі, спричинені масованим обстрілом Росії.

"До стабілізації ситуації рекомендуємо за можливості не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що після російської атаки в повітрі висока концентрація продуктів горіння.

"Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна. В повітрі висока концентрація продуктів горіння", - написав він в Telegram.