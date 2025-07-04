В Киеве ухудшилось качество воздуха после российской атаки

По данным КГГА, в целом уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий, а радиационный фон - в норме.

Только в Подольском районе зафиксировали высокий уровень загрязненности (индекс качества воздуха - 78).



asm.kyivcity.gov.ua

Однако другие сервисы фиксируют высокий уровень загрязнения и в других районах Киева. Так, по данным сервиса SaveEcoBot, в некоторых районах Киева индекс качества атмосферного воздуха достиг значения 281.

Больше всего загрязненный воздух в Печерском районе. Также воздух загрязнен на левом берегу в Днепровском районе, на правом - в Голосеевском и Соломенском районах.



saveecobot.com

Известный сервис IQair также зафиксировал высокий уровень загрязнения как на правом, так и на левом берегу Киева.



iqair.com

Что говорит Минприроды

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве - высокий. Радиационный фон остается в норме.

Причина ухудшения состояния воздуха - пожары, вызванные массированным обстрелом России.

"До стабилизации ситуации рекомендуем по возможности не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещение, поддерживать водный баланс, если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум. Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что после российской атаки в воздухе высокая концентрация продуктов горения.

"После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения", - написал он в Telegram.