У Києві погіршилася якість повітря: містянам пояснили причини і дали рекомендації
У Києві сьогодні, 9 лютого зафіксували погіршення якості повітря. У зв'язку з чим містянам рекомендували обмежити перебування на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
"У Києві станом на 13:00 спостерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу). Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон перебуває в нормі", - йдеться в повідомленні.
Як пояснили в КМДА, причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру.
Рекомендації киянам
Тож до поліпшення ситуації зі станом повітря місцева влада рекомендувала жителям міста:
- закрити вікна
- обмежити перебування на вулиці
- пити багато води
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум
Нагадаємо, раніше ми писали про погіршення кості повітря на правому березі столиці.
Також РБК-Україна попереджало про те, що Київ накрило смогом.
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