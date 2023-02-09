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В Киеве ухудшилось качество воздуха: горожанам объяснили причины и дали рекомендации

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Киев, Четверг 09 февраля 2023 13:43
В Киеве ухудшилось качество воздуха: горожанам объяснили причины и дали рекомендации Фото: сегодня в Киеве ухудшилось качество воздуха (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 9 февраля зафиксировали ухудшение качества воздуха. В связи с чем горожанам рекомендовали ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"В Киеве по состоянию на 13:00 наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли). Превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме", - говорится в сообщении.

Как объяснили в КГГА, причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в том числе низкая скорость ветра.

Рекомендации киевлянам

До улучшения ситуации с состоянием воздуха местные власти рекомендовали жителям города:

  • закрыть окна
  • ограничить пребывание на улице
  • пить много воды
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум

Напомним, ранее мы писали об ухудшении кости воздуха на правом берегу столицы.

Также РБК-Украина предупреждало о том, что Киев накрыло смогом.

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КГГА Киев
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