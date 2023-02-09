В Киеве ухудшилось качество воздуха: горожанам объяснили причины и дали рекомендации

В Киеве сегодня, 9 февраля зафиксировали ухудшение качества воздуха. В связи с чем горожанам рекомендовали ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"В Киеве по состоянию на 13:00 наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли). Превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме", - говорится в сообщении.

Как объяснили в КГГА, причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в том числе низкая скорость ветра.

Рекомендации киевлянам

До улучшения ситуации с состоянием воздуха местные власти рекомендовали жителям города:

закрыть окна

ограничить пребывание на улице

пить много воды

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум

Напомним, ранее мы писали об ухудшении кости воздуха на правом берегу столицы.

Также РБК-Украина предупреждало о том, что Киев накрыло смогом.

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