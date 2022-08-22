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Киев затянуло смогом: в чем причина и что делать

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Киев, Понедельник 22 августа 2022 15:51
Киев затянуло смогом: в чем причина и что делать Фото: Киев затянуло смогом 22 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве днем, 22 августа, наблюдается задымление воздуха. Жителей просят не торопиться с прогулками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.

Так, на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, на правом - 339 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация - 500 мкг/м3).

Что делать

  • закрыть окна дома;
  • не выходить лишний раз на улицу;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Как сообщалось, смог может повлечь головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.

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