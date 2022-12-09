ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві погіршився стан повітря (мапа)

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 09 грудня 2022 13:08
У Києві погіршився стан повітря (мапа) Фото: у Києві сьогодні погіршився стан повітря (GettyImage)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві вдень, 9 грудня, погіршилася якість повітря. Високі показники забруднення відзначаються на правому березі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ цифровий.

Зокрема, показники не тішать у районі національного парку "Голосіївський", на Кільцевій дорозі, у районі Петропавлівської Борщагівки. За таких показників рекомендується закрити вікна та не виходити на вулицю. Показники забруднення у зазначених місцях відзначені червоним кольором з познакою 100+.

У Києві погіршився стан повітря (мапа)

Також у Києві є понад 10 локацій, відзначених помаранчевою міткою, де виходити на вулицю шкідливо здоров'ю.

Зазначимо, користувачі сервісу "Київ цифровий" отримують повідомлення, якщо індекс якості повітря в столиці становить 75 і вище - "високий рівень забрудненості".

За даними експертів AccuWeather на 9 грудня, прогнозується якість повітря як погана.

"Повітря має високий рівень забруднення і небезпечне для чутливих людей", - йдеться у прогнозі.

Як рекомендації експерти пропонують скоротити час, проведений просто неба у разі утрудненого дихання або роздратування горла.

Як повідомлялося, раніше Київ накрило смогом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці