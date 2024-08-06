У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП

У Києві на Подолі некерований трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин та врізався в інший. Попередньо у рейкового транспортного засобу відмовили гальма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва та місцеві Telegram-канали.

Відомо, що Трамвай промчався по вулиці Глибочицькій на повній швидкості, збиваючи на своєму шляху десятки машин.

Як зазначають очевидці події, зрештою рейковий транспортний засіб, у якому не було водія, зупинився тільки тоді, коли врізався в інший трамвай.

"У зв'язку з ДТП на вулиці Глибочицькій, рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - йдеться в повідомленні поліції столиці.

Як повідомляють в КМДА, попередньо постраждали шестеро людей. Їм надають медичну допомогу. Трамваї №14 та №18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного.