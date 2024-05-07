У Києві маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП: є постраждалі (фото)
У Києві сталась ДТП за участі автобуса та вантажівки. Внаслідок автопригоди постраждали пасажири маршрутки та її водій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Як зазначають правоохоронці, автопригода трапилась сьогодні близько о 8-ї години у Дніпровському районі столиці.
"За попередньою інформацією, водій камазу, рухаючись по проспекту Георгія Нарбута, виконував маневр повороту з другої смуги, внаслідок чого відбулось зіткнення з мікроавтобусом", - йдеться в повідомленні.
Наразі відомо, що травми отримали водій автобуса та 6 пасажирів. Лікарі госпіталізували їх до медичного закладу, їх стан наразі встановлюється.
"На місці працює слідчо-оперативна група столичного Главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Інформацію буде оновлено", - зазначають у столичній поліції.
Фото: ДТП за участі автобуса та вантажівки у Дніпровському районі столиці (www.facebook.com/UA.KyivPolice)
ДТП у Києві та області
Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали водія автомобіля BMW. Він збив двох пішоходів в Оболонському районі.
Також напередодні на околицях Києва сталася ДТП за участю шести машин.
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