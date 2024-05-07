ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП: є постраждалі (фото)

Київ, Вівторок 07 травня 2024 11:07
UA EN RU
У Києві маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП: є постраждалі (фото) Фото: у Києві зіткнулись вантажівка і автобус (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві сталась ДТП за участі автобуса та вантажівки. Внаслідок автопригоди постраждали пасажири маршрутки та її водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як зазначають правоохоронці, автопригода трапилась сьогодні близько о 8-ї години у Дніпровському районі столиці.

"За попередньою інформацією, водій камазу, рухаючись по проспекту Георгія Нарбута, виконував маневр повороту з другої смуги, внаслідок чого відбулось зіткнення з мікроавтобусом", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що травми отримали водій автобуса та 6 пасажирів. Лікарі госпіталізували їх до медичного закладу, їх стан наразі встановлюється.

"На місці працює слідчо-оперативна група столичного Главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Інформацію буде оновлено", - зазначають у столичній поліції.

У Києві маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП: є постраждалі (фото)Фото: ДТП за участі автобуса та вантажівки у Дніпровському районі столиці (www.facebook.com/UA.KyivPolice)

ДТП у Києві та області

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали водія автомобіля BMW. Він збив двох пішоходів в Оболонському районі.

Також напередодні на околицях Києва сталася ДТП за участю шести машин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП
NEWS
Літній наступ Росії. Де та коли Москва може нанести новий удар
Літній наступ Росії. Де та коли Москва може нанести новий удар
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду