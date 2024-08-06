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В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП

Киев, Вторник 06 августа 2024 10:57
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В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП Фото: ДТП с трамваем в Киеве 6 августа (t.me/kyivpatrol)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве на Подоле неуправляемый трамвай на полной скорости протаранил десятки машин и врезался в другой. Предварительно у рельсового транспортного средства отказали тормоза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева и местные Telegram-каналы.

Известно, что Трамвай промчался по Глубочицкой улице на полной скорости, сбивая на своем пути десятки машин.

Как отмечают очевидцы происшествия, в конце концов рельсовое транспортное средство, в котором не было водителя, остановилось только тогда, когда врезалось в другой трамвай.

"В связи с ДТП на улице Глубочицкой движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Учтите эту информацию во время планирования маршрута своей поездки!", - говорится в сообщении полиции столицы.

Как сообщают в КГГА, предварительно пострадали шесть человек. Им оказывают медицинскую помощь. Трамваи №14 и №18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного.

ДТП в Киеве

Напомним, накануне в Киеве столкнулись сразу три машины. Одна из них врезалась в другие, попавшие в аварию, в результате чего были пострадавшие.

Также мы сообщали о том, что в Киеве произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате происшествия пострадали пассажиры маршрутки и водитель.

Кроме того, весной в окрестностях Киева произошло ДТП с участием шести машин. Пострадали пять человек.

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