В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП

В Киеве на Подоле неуправляемый трамвай на полной скорости протаранил десятки машин и врезался в другой. Предварительно у рельсового транспортного средства отказали тормоза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева и местные Telegram-каналы.

Известно, что Трамвай промчался по Глубочицкой улице на полной скорости, сбивая на своем пути десятки машин.

Как отмечают очевидцы происшествия, в конце концов рельсовое транспортное средство, в котором не было водителя, остановилось только тогда, когда врезалось в другой трамвай.

"В связи с ДТП на улице Глубочицкой движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Учтите эту информацию во время планирования маршрута своей поездки!", - говорится в сообщении полиции столицы.

Как сообщают в КГГА, предварительно пострадали шесть человек. Им оказывают медицинскую помощь. Трамваи №14 и №18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного.