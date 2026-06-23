У Києві на Подолі частково перекрили рух: на якій вулиці чекати затори (схема)

Зранку вівторка, 23 червня, у Києві частково обмежують рух популярною серед водіїв вулицею у Подільському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух вулицею Нижній Вал у Подільському районі столиці частково обмежують:
Згідно з даними КК "Київавтодор", впродовж вищезазначеного періоду фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Подільського району ремонтуватимуть ділянку Нижнього Валу:
Насамкінець у комунальній корпорації:
Вулиця Нижній Вал розташована у Подільському районі міста Києва, у місцевостях "Поділ" і "Плоське".
В цілому вона пролягає від Глибочицької до Набережно-Хрещатицької вулиці та Вантового мосту (лежить на місці укріплень вздовж течії зниклої річки Глибочиці, заведеної у колектор).
Від свого парного боку - вулиці Верхній Вал - вона відділена бульварною алеєю.
Прилучаються до Верхнього Валу такі вулиці: Лук'янівська, Мирна (нижня частина Олегівської), Житньоторзька, Костянтинівська, Межигірська, Волоська та Почайнинська.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Південний міст у Києві частково закривають на п'ять місяців.
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