В Киеве на Подоле частично перекрыли движение: на какой улице ждать пробки (схема)

Главное: Где ограничено движение : на столичной улице Нижний Вал (участок от улицы Житноторжской до улицы Глубочицкой).

: на столичной улице Нижний Вал (участок от улицы Житноторжской до улицы Глубочицкой). Причина изменений : проведение ремонтных работ специалистами Подольского ДЭУ.

: проведение ремонтных работ специалистами Подольского ДЭУ. Когда полноценный проезд восстановят : сегодня, 23 июня, после 17:00.

: сегодня, 23 июня, после 17:00. Совет: водителям стоит учитывать эту информацию при планировании маршрута, чтобы избежать возможных пробок.

Как надолго ограничено движение транспорта

В КГГА сообщили (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по улице Нижний Вал в Подольском районе столицы частично ограничено:

во вторник, 23 июня (сегодня);

с утра (с 8:00);

до вечера (до 17:00).

На каком именно участке введены изменения

Согласно данным КК "Киевавтодор", в течение вышеуказанного периода специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Подольского района будут ремонтировать участок Нижнего Вала:

от улицы Житноторжской;

до улицы Глубочицкой.

Где именно на столичной улице Нижний Вал ограничивают движение (схема: kyivcity.gov.ua)

В заключение в коммунальной корпорации:

принесли извинения за временные неудобства;

попросили водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

Где в Киеве пролегает Нижний Вал

Улица Нижний Вал расположена в Подольском районе города Киева, в местностях "Подол" и "Плоское".

В целом она пролегает от улицы Глубочицкой до улицы Набережно-Крещатицкой и Вантового моста (проходит по месту укреплений вдоль русла исчезнувшей реки Глыбочицы или Глубочицы, заведенной в коллектор).

От своей парной стороны - улицы Верхний Вал - она отделена бульварной аллеей.

Улица Нижний Вал в Киеве (карта: google.com/maps)

К Верхнему Валу примыкают следующие улицы: Лукьяновская, Мирная (нижняя часть Олеговской), Житноторжская, Константиновская, Межигорская, Волошская и Почайнинская.