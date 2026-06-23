В Киеве на Подоле частично перекрыли движение: на какой улице ждать пробки (схема)

С утра вторника, 23 июня, в Киеве частично ограничивают движение по популярной среди водителей улице в Подольском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В КГГА сообщили (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по улице Нижний Вал в Подольском районе столицы частично ограничено:
Согласно данным КК "Киевавтодор", в течение вышеуказанного периода специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Подольского района будут ремонтировать участок Нижнего Вала:
В заключение в коммунальной корпорации:
Улица Нижний Вал расположена в Подольском районе города Киева, в местностях "Подол" и "Плоское".
В целом она пролегает от улицы Глубочицкой до улицы Набережно-Крещатицкой и Вантового моста (проходит по месту укреплений вдоль русла исчезнувшей реки Глыбочицы или Глубочицы, заведенной в коллектор).
От своей парной стороны - улицы Верхний Вал - она отделена бульварной аллеей.
К Верхнему Валу примыкают следующие улицы: Лукьяновская, Мирная (нижняя часть Олеговской), Житноторжская, Константиновская, Межигорская, Волошская и Почайнинская.
Напомним, ранее мы сообщали, что Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев.
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