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У Києві на Подолі частково перекрили рух: на якій вулиці чекати затори (схема)

10:28 23.06.2026 Вт
2 хв
Яку ділянку на історичному Подолі сьогодні краще об'їхати?
aimg Ірина Костенко
У Києві на Подолі частково перекрили рух: на якій вулиці чекати затори (схема) Рух транспорту на Подолі може бути ускладений (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Зранку вівторка, 23 червня, у Києві частково обмежують рух популярною серед водіїв вулицею у Подільському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Де обмежено рух: на столичній вулиці Нижній Вал (ділянка від вулиці Житньоторзької до вулиці Глибочицької).
  • Причина змін: проведення ремонтних робіт фахівцями Подільського ШЕУ.
  • Коли повноцінний проїзд відновлять: сьогодні, 23 червня, після 17:00.
  • Порада: водіям варто враховувати цю інформацію при плануванні маршруту, щоб оминути можливі затори.

Як надовго обмежено рух транспорту

У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух вулицею Нижній Вал у Подільському районі столиці частково обмежують:

  • у вівторок, 23 червня (сьогодні);
  • від ранку (з 8:00);
  • до вечора (до 17:00).

На якій саме ділянці запроваджені зміни

Згідно з даними КК "Київавтодор", впродовж вищезазначеного періоду фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Подільського району ремонтуватимуть ділянку Нижнього Валу:

  • від вулиці Житньоторзької;
  • до вулиці Глибочицької.

У Києві на Подолі частково перекрили рух: на якій вулиці чекати затори (схема)Де саме на столичній вулиці Нижній Вал обмежують рух (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у комунальній корпорації:

  • перепросили за тимчасові незручності;
  • попросили водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.
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Де у Києві пролягає Нижній Вал

Вулиця Нижній Вал розташована у Подільському районі міста Києва, у місцевостях "Поділ" і "Плоське".

В цілому вона пролягає від Глибочицької до Набережно-Хрещатицької вулиці та Вантового мосту (лежить на місці укріплень вздовж течії зниклої річки Глибочиці, заведеної у колектор).

Від свого парного боку - вулиці Верхній Вал - вона відділена бульварною алеєю.

У Києві на Подолі частково перекрили рух: на якій вулиці чекати затори (схема)Вулиця Нижній Вал у Києві (карта: google.com/maps)

Прилучаються до Верхнього Валу такі вулиці: Лук'янівська, Мирна (нижня частина Олегівської), Житньоторзька, Костянтинівська, Межигірська, Волоська та Почайнинська.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Південний міст у Києві частково закривають на п'ять місяців.

Крім того, ми пояснювали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.

Читайте також, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

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