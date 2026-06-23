У Києві на Подолі частково перекрили рух: на якій вулиці чекати затори (схема)

Зранку вівторка, 23 червня, у Києві частково обмежують рух популярною серед водіїв вулицею у Подільському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне: Де обмежено рух : на столичній вулиці Нижній Вал (ділянка від вулиці Житньоторзької до вулиці Глибочицької).

: на столичній вулиці Нижній Вал (ділянка від вулиці Житньоторзької до вулиці Глибочицької). Причина змін : проведення ремонтних робіт фахівцями Подільського ШЕУ.

: проведення ремонтних робіт фахівцями Подільського ШЕУ. Коли повноцінний проїзд відновлять : сьогодні, 23 червня, після 17:00.

: сьогодні, 23 червня, після 17:00. Порада: водіям варто враховувати цю інформацію при плануванні маршруту, щоб оминути можливі затори.

Як надовго обмежено рух транспорту

У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух вулицею Нижній Вал у Подільському районі столиці частково обмежують:

у вівторок, 23 червня (сьогодні);

від ранку (з 8:00);

до вечора (до 17:00).

На якій саме ділянці запроваджені зміни

Згідно з даними КК "Київавтодор", впродовж вищезазначеного періоду фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Подільського району ремонтуватимуть ділянку Нижнього Валу:

від вулиці Житньоторзької;

до вулиці Глибочицької.

Де саме на столичній вулиці Нижній Вал обмежують рух (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у комунальній корпорації:

перепросили за тимчасові незручності;

попросили водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.

Де у Києві пролягає Нижній Вал

Вулиця Нижній Вал розташована у Подільському районі міста Києва, у місцевостях "Поділ" і "Плоське".

В цілому вона пролягає від Глибочицької до Набережно-Хрещатицької вулиці та Вантового мосту (лежить на місці укріплень вздовж течії зниклої річки Глибочиці, заведеної у колектор).

Від свого парного боку - вулиці Верхній Вал - вона відділена бульварною алеєю.

Вулиця Нижній Вал у Києві (карта: google.com/maps)

Прилучаються до Верхнього Валу такі вулиці: Лук'янівська, Мирна (нижня частина Олегівської), Житньоторзька, Костянтинівська, Межигірська, Волоська та Почайнинська.