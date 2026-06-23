У Києві на Подолі частково перекрили рух: на якій вулиці чекати затори (схема)
Зранку вівторка, 23 червня, у Києві частково обмежують рух популярною серед водіїв вулицею у Подільському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- Де обмежено рух: на столичній вулиці Нижній Вал (ділянка від вулиці Житньоторзької до вулиці Глибочицької).
- Причина змін: проведення ремонтних робіт фахівцями Подільського ШЕУ.
- Коли повноцінний проїзд відновлять: сьогодні, 23 червня, після 17:00.
- Порада: водіям варто враховувати цю інформацію при плануванні маршруту, щоб оминути можливі затори.
Як надовго обмежено рух транспорту
У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух вулицею Нижній Вал у Подільському районі столиці частково обмежують:
- у вівторок, 23 червня (сьогодні);
- від ранку (з 8:00);
- до вечора (до 17:00).
На якій саме ділянці запроваджені зміни
Згідно з даними КК "Київавтодор", впродовж вищезазначеного періоду фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Подільського району ремонтуватимуть ділянку Нижнього Валу:
- від вулиці Житньоторзької;
- до вулиці Глибочицької.
Де саме на столичній вулиці Нижній Вал обмежують рух (схема: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець у комунальній корпорації:
- перепросили за тимчасові незручності;
- попросили водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.
Де у Києві пролягає Нижній Вал
Вулиця Нижній Вал розташована у Подільському районі міста Києва, у місцевостях "Поділ" і "Плоське".
В цілому вона пролягає від Глибочицької до Набережно-Хрещатицької вулиці та Вантового мосту (лежить на місці укріплень вздовж течії зниклої річки Глибочиці, заведеної у колектор).
Від свого парного боку - вулиці Верхній Вал - вона відділена бульварною алеєю.
Вулиця Нижній Вал у Києві (карта: google.com/maps)
Прилучаються до Верхнього Валу такі вулиці: Лук'янівська, Мирна (нижня частина Олегівської), Житньоторзька, Костянтинівська, Межигірська, Волоська та Почайнинська.
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