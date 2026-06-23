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В Киеве на Подоле частично перекрыли движение: на какой улице ждать пробки (схема)

10:28 23.06.2026 Вт
2 мин
Какой участок на историческом Подоле сегодня лучше объехать?
aimg Ирина Костенко
В Киеве на Подоле частично перекрыли движение: на какой улице ждать пробки (схема) Движение транспорта на Подоле может быть затруднено (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
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С утра вторника, 23 июня, в Киеве частично ограничивают движение по популярной среди водителей улице в Подольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Где ограничено движение: на столичной улице Нижний Вал (участок от улицы Житноторжской до улицы Глубочицкой).
  • Причина изменений: проведение ремонтных работ специалистами Подольского ДЭУ.
  • Когда полноценный проезд восстановят: сегодня, 23 июня, после 17:00.
  • Совет: водителям стоит учитывать эту информацию при планировании маршрута, чтобы избежать возможных пробок.

Как надолго ограничено движение транспорта

В КГГА сообщили (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по улице Нижний Вал в Подольском районе столицы частично ограничено:

  • во вторник, 23 июня (сегодня);
  • с утра (с 8:00);
  • до вечера (до 17:00).

На каком именно участке введены изменения

Согласно данным КК "Киевавтодор", в течение вышеуказанного периода специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Подольского района будут ремонтировать участок Нижнего Вала:

  • от улицы Житноторжской;
  • до улицы Глубочицкой.

В Киеве на Подоле частично перекрыли движение: на какой улице ждать пробки (схема)Где именно на столичной улице Нижний Вал ограничивают движение (схема: kyivcity.gov.ua)

В заключение в коммунальной корпорации:

  • принесли извинения за временные неудобства;
  • попросили водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.
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Где в Киеве пролегает Нижний Вал

Улица Нижний Вал расположена в Подольском районе города Киева, в местностях "Подол" и "Плоское".

В целом она пролегает от улицы Глубочицкой до улицы Набережно-Крещатицкой и Вантового моста (проходит по месту укреплений вдоль русла исчезнувшей реки Глыбочицы или Глубочицы, заведенной в коллектор).

От своей парной стороны - улицы Верхний Вал - она отделена бульварной аллеей.

В Киеве на Подоле частично перекрыли движение: на какой улице ждать пробки (схема)Улица Нижний Вал в Киеве (карта: google.com/maps)

К Верхнему Валу примыкают следующие улицы: Лукьяновская, Мирная (нижняя часть Олеговской), Житноторжская, Константиновская, Межигорская, Волошская и Почайнинская.

Напомним, ранее мы сообщали, что Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев.

Кроме того, мы объясняли, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.

Читайте также, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.

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