В Киеве на Подоле частично перекрыли движение: на какой улице ждать пробки (схема)
С утра вторника, 23 июня, в Киеве частично ограничивают движение по популярной среди водителей улице в Подольском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Где ограничено движение: на столичной улице Нижний Вал (участок от улицы Житноторжской до улицы Глубочицкой).
- Причина изменений: проведение ремонтных работ специалистами Подольского ДЭУ.
- Когда полноценный проезд восстановят: сегодня, 23 июня, после 17:00.
- Совет: водителям стоит учитывать эту информацию при планировании маршрута, чтобы избежать возможных пробок.
Как надолго ограничено движение транспорта
В КГГА сообщили (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по улице Нижний Вал в Подольском районе столицы частично ограничено:
- во вторник, 23 июня (сегодня);
- с утра (с 8:00);
- до вечера (до 17:00).
На каком именно участке введены изменения
Согласно данным КК "Киевавтодор", в течение вышеуказанного периода специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Подольского района будут ремонтировать участок Нижнего Вала:
- от улицы Житноторжской;
- до улицы Глубочицкой.
Где именно на столичной улице Нижний Вал ограничивают движение (схема: kyivcity.gov.ua)
В заключение в коммунальной корпорации:
- принесли извинения за временные неудобства;
- попросили водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.
Где в Киеве пролегает Нижний Вал
Улица Нижний Вал расположена в Подольском районе города Киева, в местностях "Подол" и "Плоское".
В целом она пролегает от улицы Глубочицкой до улицы Набережно-Крещатицкой и Вантового моста (проходит по месту укреплений вдоль русла исчезнувшей реки Глыбочицы или Глубочицы, заведенной в коллектор).
От своей парной стороны - улицы Верхний Вал - она отделена бульварной аллеей.
Улица Нижний Вал в Киеве (карта: google.com/maps)
К Верхнему Валу примыкают следующие улицы: Лукьяновская, Мирная (нижняя часть Олеговской), Житноторжская, Константиновская, Межигорская, Волошская и Почайнинская.
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