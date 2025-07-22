Уряд планує централізовано закупати мобільні укриття: де будуть встановлювати

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України розпочало роботу над централізованою закупівлею мобільних укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook агентства.

"Агентство відновлення оголошує про проведення попередніх ринкових консультацій щодо первинних (мобільних) укриттів. Мета оголошених ринкових консультацій – аналіз ринку через збір рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання", - йдеться в повідомленні. У агентстві додали, що мобільні укриття будуть закуплені територіальним громадам для встановлення у місцях можливого скупчення людей на місцевості: на зупинках транспорту, у парках, місцях відпочинку, закладах освіти, охорони здоров´я та інших об´єктів соціальної інфраструктури, з урахуванням вимог до безпеки у сфері цивільного захисту. Однією з умов участі у майбутніх тендерах є досвід постачання – приклади реалізованих проектів в Україні або за кордоном та поставки для потреб обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових тощо.