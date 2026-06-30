ua en ru
Вт, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Києві почалися екстрені відключення світла

19:13 30.06.2026 Вт
1 хв
Кияни отримали сповіщення, однак офіційних заяв від енергетиків поки немає
aimg Марія Науменко
У Києві почалися екстрені відключення світла Фото: жінка підключає генератор (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Надвечір вівторка, 30 червня, кияни почали отримувати повідомлення про екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Сповіщення почали надходити користувачам застосунку "Київ.Цифровий".

У повідомленні зазначається, що в місті розпочалися екстрені відключення електроенергії, а графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть.

Водночас станом на момент публікації ані ДТЕК, ані Yasno не повідомляли про запровадження екстрених відключень у столиці.

Тому наразі офіційного підтвердження цієї інформації від енергокомпаній немає.

Нагадаємо, 30 червня через спеку та різке зростання споживання електроенергії в Україні діють погодинні обмеження для промисловості, бізнесу та побутових споживачів. В "Укренерго" пояснили, що енергосистема працює з підвищеним навантаженням.

Водночас "Укренерго" вже попередило, що аналогічні обмеження діятимуть і 1 липня. Погодинні відключення для всіх категорій споживачів заплановані з 17:00 до 22:00.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Графіки відключення світла Вимкнення світла
Новини
ЗСУ замовили у Rheinmetall снаряди на десятки мільйонів євро: коли їх чекати
ЗСУ замовили у Rheinmetall снаряди на десятки мільйонів євро: коли їх чекати
Аналітика
"Ніколи не був громадянином РФ": інтерв'ю з Геннадієм Трухановим
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ніколи не був громадянином РФ": інтерв'ю з Геннадієм Трухановим