Світло вимикатимуть всюди, але не весь день: якими будуть графіки 1 липня

В середу, 1 липня, в Україні діятимуть відключення світла. Обмеження торкнуться як побутових споживачів, так і промисловості з бізнесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Укренерго ".

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) вашого регіону", - йдеться у заяві.

В "Укренерго" пояснили, що обмеження запроваджують через суттєве зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

Українців попередили, що завтра через складну ситуацію в енергосистемі в усіх областях графіки діятимуть:

В "Укренерго" пояснили, що наприкінці червня виникла необхідність знову вводити графіки відключень через різке збільшення споживання електроенергії на тлі тривалої спеки, яка охопила більшість регіонів країни.

Крім високого навантаження, на роботу енергосистеми впливають планові ремонтні роботи на електростанціях і зменшення обсягів імпорту електроенергії. Ці чинники і стала підставою для запровадження обмежень електропостачання.