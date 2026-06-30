В Киеве начались экстренные отключения света

К вечеру вторника, 30 июня, киевляне начали получать сообщения об экстренных отключениях света.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Уведомления стали поступать пользователям приложения "Киев.Цифровой".

В сообщении отмечается, что в городе начались экстренные отключения электроэнергии, а графики стабилизационных отключений будут временно действовать.

В то же время, по состоянию на момент публикации ни ДТЭК, ни Yasno не сообщали о введении экстренных отключений в столице.

Поэтому официального подтверждения этой информации от энергокомпаний нет.