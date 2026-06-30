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Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве начались экстренные отключения света

19:13 30.06.2026 Вт
1 мин
Киевляне получили уведомление, однако официальных заявлений от энергетиков пока нет
aimg Мария Науменко
В Киеве начались экстренные отключения света Фото: женщина подключает генератор (Getty Images)
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К вечеру вторника, 30 июня, киевляне начали получать сообщения об экстренных отключениях света.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Уведомления стали поступать пользователям приложения "Киев.Цифровой".

В сообщении отмечается, что в городе начались экстренные отключения электроэнергии, а графики стабилизационных отключений будут временно действовать.

В то же время, по состоянию на момент публикации ни ДТЭК, ни Yasno не сообщали о введении экстренных отключений в столице.

Поэтому официального подтверждения этой информации от энергокомпаний нет.

Напомним, что 30 июня из-за жары и резкого роста потребления электроэнергии в Украине введены почасовые ограничения для промышленности, бизнеса и бытовых потребителей. В "Укрэнерго" пояснили, что энергосистема работает с повышенной нагрузкой.

В то же время "Укрэнерго" уже предупредило, что аналогичные ограничения будут действовать и 1 июля. Почасовые отключения для всех категорий потребителей запланированы с 17:00 до 22:00.

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