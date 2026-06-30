В Киеве начались экстренные отключения света
К вечеру вторника, 30 июня, киевляне начали получать сообщения об экстренных отключениях света.
Об этом сообщает РБК-Украина .
Уведомления стали поступать пользователям приложения "Киев.Цифровой".
В сообщении отмечается, что в городе начались экстренные отключения электроэнергии, а графики стабилизационных отключений будут временно действовать.
В то же время, по состоянию на момент публикации ни ДТЭК, ни Yasno не сообщали о введении экстренных отключений в столице.
Поэтому официального подтверждения этой информации от энергокомпаний нет.
Напомним, что 30 июня из-за жары и резкого роста потребления электроэнергии в Украине введены почасовые ограничения для промышленности, бизнеса и бытовых потребителей. В "Укрэнерго" пояснили, что энергосистема работает с повышенной нагрузкой.
В то же время "Укрэнерго" уже предупредило, что аналогичные ограничения будут действовать и 1 июля. Почасовые отключения для всех категорий потребителей запланированы с 17:00 до 22:00.