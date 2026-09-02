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У Києві почалася пожежа після атаки РФ

09:08 02.09.2026 Ср
1 хв
Мер столиці розкрив перші подробиці
aimg Юлія Капітонова
Фото: Рятувальники ДСНС уже гасять займання (Getty Images)

Вранці 2 вересня в Голосіївському районі Києва триває ліквідація пожежі після нової спроби удару з боку Росії.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами мера, пожежа почалася після падіння уламків ворожого безпілотника.

"У Голосіївському районі ліквідовують загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА", - наголосив Кличко.

До речі, ввечері 1 вересня в Голосіївському районі також вирувала пожежа на відкритій території після атаки Росії.

Окрім того, тоді ж зафіксували загоряння в Соломʼянському районі в приватному будинку.

Атаки РФ на Київ та область

Вранці 1 вересня російські війська били по столиці безпілотниками. Унаслідок удару в Подільському районі спалахнула пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового будинку.

Увечері росіяни атакували дронами Вишневе Київської області. Внаслідок удару в місті зруйновано два таунхауси.

Тоді ж у Бучанському районі під ворожі удари потрапили склади - на місці почалася пожежа. Відомо, що постраждала жінка 1971 року народження.

На тлі посилення ворожих атак президент України Володимир Зеленський анонсував закриття неба над Росією.

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