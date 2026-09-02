У Києві почалася пожежа після атаки РФ

За словами мера, пожежа почалася після падіння уламків ворожого безпілотника.

"У Голосіївському районі ліквідовують загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА", - наголосив Кличко.

До речі, ввечері 1 вересня в Голосіївському районі також вирувала пожежа на відкритій території після атаки Росії.

Окрім того, тоді ж зафіксували загоряння в Соломʼянському районі в приватному будинку.