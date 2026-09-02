У Києві почалася пожежа після атаки РФ

Вранці 2 вересня в Голосіївському районі Києва триває ліквідація пожежі після нової спроби удару з боку Росії.
Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами мера, пожежа почалася після падіння уламків ворожого безпілотника.
"У Голосіївському районі ліквідовують загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА", - наголосив Кличко.
До речі, ввечері 1 вересня в Голосіївському районі також вирувала пожежа на відкритій території після атаки Росії.
Окрім того, тоді ж зафіксували загоряння в Соломʼянському районі в приватному будинку.
Вранці 1 вересня російські війська били по столиці безпілотниками. Унаслідок удару в Подільському районі спалахнула пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового будинку.
Увечері росіяни атакували дронами Вишневе Київської області. Внаслідок удару в місті зруйновано два таунхауси.
Тоді ж у Бучанському районі під ворожі удари потрапили склади - на місці почалася пожежа. Відомо, що постраждала жінка 1971 року народження.
На тлі посилення ворожих атак президент України Володимир Зеленський анонсував закриття неба над Росією.