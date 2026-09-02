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В Киеве начался пожар после атаки РФ

09:08 02.09.2026 Ср
1 мин
Мэр столицы раскрыл первые подробности
aimg Юлия Капитонова
Фото: Спасатели ГСЧС уже гасят возгорание (Getty Images)

Утром 2 сентября в Голосеевском районе Киева продолжается ликвидация пожара после новой попытки удара со стороны России.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам мэра, пожар начался после падения обломков вражеского беспилотника.

"В Голосеевском районе ликвидируют возгорание на открытой территории, которое произошло в результате падения обломков БпЛА", - подчеркнул Кличко.

Кстати, вечером 1 сентября в Голосеевском районе также бушевал пожар на открытой территории после атаки России.

Кроме того, тогда же зафиксировали возгорание в Соломенском районе в частном доме.

Атаки РФ на Киев и область

Утром 1 сентября российские войска били по столице беспилотниками. В результате удара в Подольском районе вспыхнул пожар на верхних этажах 16-этажного дома.

Вечером россияне атаковали дронами Вишневое в Киевской области. В результате удара в городе разрушены два таунхауса.

Тогда же в Бучанском районе под вражеские удары попали склады - на месте начался пожар. Известно, что женщина пострадала 1971 года рождения.

На фоне усиления вражеских атак президент Украины Владимир Зеленский анонсировал закрытие неба над Россией.

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