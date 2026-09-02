В Киеве начался пожар после атаки РФ

Атаки РФ на Киев и область

Утром 1 сентября российские войска били по столице беспилотниками. В результате удара в Подольском районе вспыхнул пожар на верхних этажах 16-этажного дома.

Вечером россияне атаковали дронами Вишневое в Киевской области. В результате удара в городе разрушены два таунхауса.

Тогда же в Бучанском районе под вражеские удары попали склады - на месте начался пожар. Известно, что женщина пострадала 1971 года рождения.

На фоне усиления вражеских атак президент Украины Владимир Зеленский анонсировал закрытие неба над Россией.