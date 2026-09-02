В Киеве начался пожар после атаки РФ

Утром 2 сентября в Голосеевском районе Киева продолжается ликвидация пожара после новой попытки удара со стороны России.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам мэра, пожар начался после падения обломков вражеского беспилотника.
"В Голосеевском районе ликвидируют возгорание на открытой территории, которое произошло в результате падения обломков БпЛА", - подчеркнул Кличко.
Кстати, вечером 1 сентября в Голосеевском районе также бушевал пожар на открытой территории после атаки России.
Кроме того, тогда же зафиксировали возгорание в Соломенском районе в частном доме.
Утром 1 сентября российские войска били по столице беспилотниками. В результате удара в Подольском районе вспыхнул пожар на верхних этажах 16-этажного дома.
Вечером россияне атаковали дронами Вишневое в Киевской области. В результате удара в городе разрушены два таунхауса.
Тогда же в Бучанском районе под вражеские удары попали склады - на месте начался пожар. Известно, что женщина пострадала 1971 года рождения.
На фоне усиления вражеских атак президент Украины Владимир Зеленский анонсировал закрытие неба над Россией.