У Києві на Північному мосту з автомобіля випав гараж та впав у воду

У Києві з автомобіля випав у воду залізний гараж, який перевозили по Північному мосту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі.
ЗМІ повідомляють, що подія трапилась вчора. Чоловік перевозив гараж, але кріплення не витримало, і конструкція впала у воду.
При цьому зазначають, що патрульна поліція встановила водія і склала на нього адміністративний протокол.
Як повідомлялося раніше, у Києві все ще спостерігаються підтоплення.
Окрім того, у столиці на лівому березі фіксують проблеми з подачею води.
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