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В Киеве на Северном мосту из автомобиля выпал гараж и упал в воду

Иллюстративное фото: в Киеве на Северном мосту из автомобиля выпал гараж и упал в воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве из автомобиля выпал в воду железный гараж, который перевозили по Северному мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети.

СМИ сообщают, что событие произошло вчера. Мужчина перевозил гараж, но крепление не выдержало, и конструкция упала в воду.

При этом отмечают, что патрульная полиция установила водителя и составила административный протокол.

Как сообщалось ранее, в Киеве все еще наблюдаются подтопления.

Кроме того, в столице на левом берегу фиксируют проблемы с подачей воды.

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КиевСеверный мост