У Києві після удару РФ зникло світло в понад тисячі будинків

"Дякуємо жителям столиці за розуміння та підтримку", - йдеться у повідомленні.
Після ракетного удару РФ у Києві понад тисячу осель залишилися без світла. Енергетики вже працюють над відновленням.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Після нічного ракетного обстрілу Києва 1148 помешкань залишилися без електроенергії.
Енергетики одразу почали роботи з відновлення мереж, щойно отримали дозвіл від ДСНС і поліції.
У ДТЕК запевняють, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло до кожної оселі.
"Дякуємо жителям столиці за розуміння та підтримку", - йдеться у повідомленні.
У ніч на 17 червня Росія здійснила масований удар по Києву за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
У кількох районах столиці зафіксували падіння уламків, що спричинило пошкодження житлових будинків, нежитлових споруд та автомобілів.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, нежитлові забудови і транспортні засоби. Зафіксовано влучання у верхні поверхи багатоповерхового будинку.
Рятувальники та екстрені служби працювали на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах.
Через російські удари в Києві рух трамваїв та автобусів тимчасово змінено.
Детальніше про нічну атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.
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