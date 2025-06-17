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В Киеве после удара РФ пропал свет в более чем тысяче домов

Фото: после ночной атаки 1148 домов остались без света (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

После ракетного удара РФ в Киеве более тысячи домов остались без света. Энергетики уже работают над восстановлением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

После ночного ракетного обстрела Киева 1148 домов остались без электроэнергии.

Энергетики сразу начали работы по восстановлению сетей, как только получили разрешение от ГСЧС и полиции.

В ДТЭК уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

"Спасибо жителям столицы за понимание и поддержку", - говорится в сообщении.

Ночная атака на Киев 17 июня

В ночь на 17 июня Россия осуществила массированный удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе "Шахед".

В нескольких районах столицы зафиксировали падение обломков, что повлекло повреждение жилых домов, нежилых сооружений и автомобилей.

Повреждения получили жилые дома, нежилые застройки и транспортные средства. Зафиксировано попадание в верхние этажи многоэтажного дома.

Спасатели и экстренные службы работали на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах.

Из-за российских ударов в Киеве движение трамваев и автобусов временно изменено.

Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.

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