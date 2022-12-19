ua ru
Пн, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве после утренних атак без отопления остаются около 3% потребителей

Новина українською →
Киев, Понедельник 19 декабря 2022 12:58
В Киеве после утренних атак без отопления остаются около 3% потребителей Фото: в Киеве после утренних атак без отопления остаются около 3% потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

После утренних атак дронов-камикадзе на Киев и объекты инфраструктуры, коммунальщикам удалось возобновить работу большинства котельных. При этом без отопления остаются около 3% потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

"После утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных. Без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме", - рассказал он.

Тем временем в энергетике наблюдается сложная ситуация. Сейчас в столице действуют аварийные и экстренные отключения.

Больше всего от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы Киева.

Напомним, сегодня рано утром российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе. Враг выпустил в сторону столицы 23 дрона. Украинским силам обороны удалось уничтожить 18 беспилотников. При этом были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры.

Офис генпрокурора показал фото последствий вражеской атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев атака дронів Электроэнергия Водоснабжение
NEWS
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах