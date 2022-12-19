В Киеве после утренних атак без отопления остаются около 3% потребителей
После утренних атак дронов-камикадзе на Киев и объекты инфраструктуры, коммунальщикам удалось возобновить работу большинства котельных. При этом без отопления остаются около 3% потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.
"После утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных. Без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме", - рассказал он.
Тем временем в энергетике наблюдается сложная ситуация. Сейчас в столице действуют аварийные и экстренные отключения.
Больше всего от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы Киева.
Напомним, сегодня рано утром российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе. Враг выпустил в сторону столицы 23 дрона. Украинским силам обороны удалось уничтожить 18 беспилотников. При этом были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры.
Офис генпрокурора показал фото последствий вражеской атаки.
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