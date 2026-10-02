У Києві після нічних атак перекрили Південний міст і міст Патона: як їздить транспорт

Цієї ночі росіяни знову вдарили по Південному мосту, на місце виїжджали екстрені служби. Крім того, у Дарницькому районі під час атаки постраждала 25-поверхова висотка: удар припав на верхні поверхи, у будинку виникло загоряння.

Напередодні ввечері удар по Південному мосту пошкодив опору та дорожнє полотно, а також захисне загородження метрополітену. Через це фахівці метро знеструмлювали колію.