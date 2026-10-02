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У Києві після нічних атак перекрили Південний міст і міст Патона: як їздить транспорт

06:56 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: міст Патона в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через нічні атаки в Києві обмежили рух громадського транспорту трьома мостами. Південний міст і міст Патона перекрито в обох напрямках, міст Метро - в напрямку правого берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київпастранс".

Південний міст

Автобуси № 22 та 91 курсують через Дарницький міст.

Міст Патона

Через Дарницький міст спрямували й автобуси № 51, 55, 115 та 118-Д.

Тролейбуси курсують скороченими маршрутами: № 43 від Кібцентру до площі Либідської, а № 50 від вулиці Милославської до Дарницької площі.

Міст Метро

Мостом закрито рух у напрямку правого берега. Автобус № 1-М їздить через Подільський міст.

Оновлено 07:10

Міст Метро відкрили для руху в обох напрямках. Автобус № 1-М повернувся на свою звичну схему, однак поки курсує з відхиленням від графіка.

Цієї ночі росіяни знову вдарили по Південному мосту, на місце виїжджали екстрені служби. Крім того, у Дарницькому районі під час атаки постраждала 25-поверхова висотка: удар припав на верхні поверхи, у будинку виникло загоряння.

Напередодні ввечері удар по Південному мосту пошкодив опору та дорожнє полотно, а також захисне загородження метрополітену. Через це фахівці метро знеструмлювали колію.

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КиївОбстріл КиєваМетроМіст Патона