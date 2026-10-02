В Киеве после ночных атак перекрыли Южный мост и мост Патона: как ездит транспорт

Из-за ночных атак в Киеве ограничили движение общественного транспорта тремя мостами. Южный мост и мост Патона перекрыт в обоих направлениях, мост Метро - в направлении правого берега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевпасстранс".
Автобусы №22 и 91 курсируют через Дарницкий мост.
Через Дарницкий мост направили и автобусы №51, 55, 115 и 118-Д.
Троллейбусы курсируют по сокращенным маршрутам: № 43 от Кибцентра до Лыбидской площади, а № 50 от улицы Милославской до Дарницкой площади.
Мостом закрыто движение в направлении правого берега. Автобус №1-М ездит через Подольский мост.
Обновлено 07:10
Мост Метро открыли для движения в обоих направлениях. Автобус №1 -М вернулся на свою привычную схему, однако пока курсирует с отклонением от графика.
Этой ночью россияне снова ударили по Южному мосту, на место выезжали экстренные службы. Кроме того, в Дарницком районе во время атаки пострадала 25-этажная высотка: удар пришелся на верхние этажи, в доме возникло возгорание.
Накануне вечером удар по Южному мосту повредил сопротивление и дорожное полотно, а также защитное заграждение метрополитена. Поэтому специалисты метро обесточивали путь.