В Киеве после ночных атак перекрыли Южный мост и мост Патона: как ездит транспорт

Южный мост

Автобусы №22 и 91 курсируют через Дарницкий мост.

Мост Патона

Через Дарницкий мост направили и автобусы №51, 55, 115 и 118-Д.

Троллейбусы курсируют по сокращенным маршрутам: № 43 от Кибцентра до Лыбидской площади, а № 50 от улицы Милославской до Дарницкой площади.

Мост Метро

Мостом закрыто движение в направлении правого берега. Автобус №1-М ездит через Подольский мост.

Обновлено 07:10

Мост Метро открыли для движения в обоих направлениях. Автобус №1 -М вернулся на свою привычную схему, однако пока курсирует с отклонением от графика.