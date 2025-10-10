У Києві після масованої атаки РФ збільшили патрулі: поліція працює у посиленому режимі

У Києві у п'ятницю, 10 жовтня, патрульна поліція буде працювати у посиленому режимі. Збільшена кількість піших та автомобільних патрулів на вулицях міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
"Співробітники районних управлінь поліції, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи та інші служби задіяні, аби забезпечити безпеку громадян, оперативно реагувати на виклики та допомагати жителям у надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути в умовах відключення електроенергії", - сказано у повідомленні.
Наразі збільшена кількість піших та автомобільних патрулів на вулицях міста. Спецлінія "102" працює у цілодобовому режимі та приймає виклики.
Разом із тим, нагадуємо, що у разі відсутності мобільного зв’язку, за вказаними номерами з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки WhatsApp та Viber , підключившись до Wi-Fi:
Цієї ночі російська Федерація зову завдала масованого комбінованого удару по Україні. Ціллю ворога була енергетична система у низці областей. В результаті нічних обстрілів відразу у низці регіонів запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії, щоб забезпечити безпеку мережі та населення.
Після атаки багато районів Києва досі без електропостачання, а транспорт почав ходити зі змінами.
Зауважимо, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко раніше сьогодні відповіла, коли в Київ повернеться світло та вода.
Детальніше про нічний масований удар та його наслідки, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.