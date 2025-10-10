У Києві після масованої атаки РФ збільшили патрулі: поліція працює у посиленому режимі

Обстріл Києва 10 жовтня

Цієї ночі російська Федерація зову завдала масованого комбінованого удару по Україні. Ціллю ворога була енергетична система у низці областей. В результаті нічних обстрілів відразу у низці регіонів запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії, щоб забезпечити безпеку мережі та населення.

Після атаки багато районів Києва досі без електропостачання, а транспорт почав ходити зі змінами.

Зауважимо, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко раніше сьогодні відповіла, коли в Київ повернеться світло та вода.

Детальніше про нічний масований удар та його наслідки, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.