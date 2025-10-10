В Киеве после массированной атаки РФ увеличили патрули: полиция работает в усиленном режиме

Обстрел Киева 10 октября

Этой ночью Российская Федерация нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Целью врага была энергетическая система в ряде областей. В результате ночных обстрелов сразу в ряде регионов введены аварийные графики отключения электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность сети и населения.

После атаки многие районы Киева до сих пор без электроснабжения, а транспорт начал ходить с изменениями.

Заметим, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее сегодня ответила, когда в Киев вернется свет и вода.

