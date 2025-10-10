В Киеве после массированной атаки РФ увеличили патрули: полиция работает в усиленном режиме

В Киеве в пятницу, 10 октября, патрульная полиция будет работать в усиленном режиме. Увеличено количество пеших и автомобильных патрулей на улицах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
"Сотрудники районных управлений полиции, спецназовцы, взрывотехники, кинологи и другие службы задействованы, чтобы обеспечить безопасность граждан, оперативно реагировать на вызовы и помогать жителям в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в условиях отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Сейчас увеличено количество пеших и автомобильных патрулей на улицах города. Спецлиния "102" работает в круглосуточном режиме и принимает вызовы.
Вместе с тем, напоминаем, что в случае отсутствия мобильной связи, по указанным номерам с правоохранителями можно связаться через мобильные приложения WhatsApp и Viber, подключившись к Wi-Fi:
Этой ночью Российская Федерация нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Целью врага была энергетическая система в ряде областей. В результате ночных обстрелов сразу в ряде регионов введены аварийные графики отключения электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность сети и населения.
После атаки многие районы Киева до сих пор без электроснабжения, а транспорт начал ходить с изменениями.
Заметим, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее сегодня ответила, когда в Киев вернется свет и вода.
