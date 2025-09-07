UA

У Києві після атаки РФ загорілася урядова будівля: що відомо

Фото: рятувальники вже працюють на місцях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 7 вересня масовано атакували Київ. Під час ймовірного збиття дрону в урядовій будівлі виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Пожежні працюють на місці", - йдеться у повідомленні о 06:57.

Також Кличко додав, що у Святошинському районі знову палають складські приміщення. Там також працюють екстрені служби.

Обстріл Києва

Нагадаємо, що в ніч на 7 вересня росіяни здійснили масовану та комбіновану атаку по Україні, зокрема, і по столиці.

Протягом ночі ворог активно запускав по Києву дрони Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено кілька житлових багатоповерхових будинків, автомобілі та були пожежі.

Окрім того, внаслідок обстрілу є понад десяток постраждалих та загиблих. Причому серед загиблих однорічна дитина.

Вже ближче до ранку росіяни спрямували по столиці крилаті ракети. У місті на тлі цієї атаки було чути потужні вибухи. Чи збили сили ППО ворожі цілі, чи ні, поки невідомо.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ по столиці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також зазначимо, що вночі ворог атакував щонайменше Одесу, Кременчук, Кривій Ріг та Запоріжжя. Ознайомитися з наслідками ворожого обстрілу - теж можна в матеріалі РБК-Україна.

