У Києві після атаки РФ загорілася урядова будівля: що відомо

Обстріл Києва

Нагадаємо, що в ніч на 7 вересня росіяни здійснили масовану та комбіновану атаку по Україні, зокрема, і по столиці.

Протягом ночі ворог активно запускав по Києву дрони Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено кілька житлових багатоповерхових будинків, автомобілі та були пожежі.

Окрім того, внаслідок обстрілу є понад десяток постраждалих та загиблих. Причому серед загиблих однорічна дитина.

Вже ближче до ранку росіяни спрямували по столиці крилаті ракети. У місті на тлі цієї атаки було чути потужні вибухи. Чи збили сили ППО ворожі цілі, чи ні, поки невідомо.

