RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве после атаки РФ загорелось правительственное здание: что известно

Фото: спасатели уже работают на местах (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 7 сентября массированно атаковали Киев. Во время вероятного сбития дрона в правительственном здании возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В Печерском районе в результате вероятного сбивания БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте", - говорится в сообщении в 06:57.

Также Кличко добавил, что в Святошинском районе снова горят складские помещения. Там также работают экстренные службы.

Обстрел Киева

Напомним, что в ночь на 7 сентября россияне совершили массированную и комбинированную атаку по Украине, в частности, и по столице.

В течение ночи враг активно запускал по Киеву дроны В результате обстрела в городе повреждены несколько жилых многоэтажных домов, автомобили и были пожары.

Кроме того, в результате обстрела есть более десятка пострадавших и погибших. Причем среди погибших годовалый ребенок.

Уже ближе к утру россияне направили по столице крылатые ракеты. В городе на фоне этой атаки были слышны мощные взрывы. Сбили ли силы ПВО вражеские цели или нет, пока неизвестно.

Подробнее о последствиях ночной атаки РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

Также отметим, что ночью враг атаковал по меньшей мере Одессу, Кременчуг, Кривой Рог и Запорожье. Ознакомиться с последствиями вражеского обстрела - тоже можно в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине