Після нічної атаки РФ 17 листопада в Києві пошкоджені тепломагістралі Північного та Південного мостів. Частину споживачів переводять на резервне опалення, а гарячу воду тимчасово відключать.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Київської міської державної адміністрації (КМДА).
За інформацією міської влади, на альтернативні джерела тепла вже перемикають споживачів у мікрорайонах Куренівка, Оболонь, Осокорки та Позняки. Подачу теплоносія до будинків поступово відновлюють.
Водночас на період ремонтних робіт у цих мікрорайонах тимчасово припинять гаряче водопостачання.
Фахівці КП "Київтеплоенерго" обстежують пошкоджені ділянки тепломереж і визначають обсяг робіт, необхідних для відновлення. Комунальники ліквідовують наслідки атаки, щоб якомога швидше повернути споживачам послуги.
У ніч на 17 листопада російські війська завдали удару балістичними ракетами по Південному та Північному мостах Києва. За словами президента Володимира Зеленського, по першій переправі окупанти випустили чотири ракети, по другій - ще три. Внаслідок атаки обидва мости зазнали пошкоджень.
Наразі Південний і Північний мости залишаються закритими для транспорту.
Водночас інші переправи через Дніпро продовжують працювати, хоча на деяких діють обмеження: на Подільському мостовому переході проїзд із лівого на правий берег тимчасово зупиняють приблизно на 15 хвилин після початку повітряної тривоги, Дарницький міст і міст Метро відкриті без обмежень, а міст Патона працює за реверсивною схемою.