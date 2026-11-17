За інформацією міської влади, на альтернативні джерела тепла вже перемикають споживачів у мікрорайонах Куренівка, Оболонь, Осокорки та Позняки. Подачу теплоносія до будинків поступово відновлюють.

Водночас на період ремонтних робіт у цих мікрорайонах тимчасово припинять гаряче водопостачання.

Фахівці КП "Київтеплоенерго" обстежують пошкоджені ділянки тепломереж і визначають обсяг робіт, необхідних для відновлення. Комунальники ліквідовують наслідки атаки, щоб якомога швидше повернути споживачам послуги.