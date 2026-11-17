После ночной атаки РФ 17 ноября в Киеве были повреждены тепломагистрали Северного и Южного мостов. Часть потребителей переводят в резервное отопление, а горячую воду временно отключат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По информации городских властей, на альтернативные источники тепла уже переключают потребителей в микрорайонах Куреневка, Оболонь, Осокорки и Позняки. Подачу теплоносителя в дома постепенно восстанавливают.
В то же время, на период ремонтных работ в этих микрорайонах временно прекратят горячее водоснабжение.
Специалисты КП "Киевтеплоэнерго" обследуют поврежденные участки теплосетей и определяют объем работ, необходимых для восстановления. Коммунальщики ликвидируют последствия атаки, чтобы как можно скорее вернуть потребителям услуги.
В ночь на 17 ноября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Южному и Северному мостам Киева. По словам президента Владимира Зеленского,по первой переправе кафиры выпустили четыре ракеты, по второй – еще три. В результате атаки оба моста получили повреждения.
В настоящее время Южный и Северный мосты остаются закрытыми для транспорта.
В то же время , другие переправы через Днепр продолжают работать, хотя на некоторых действуют ограничения: на Подольском мостовом переходе проезд с левого на правый берег временно останавливают примерно на 15 минут после начала воздушной тревоги, Дарницкий мост и мост Метро открыты без ограничений, а мост Патона работает по реверсивной схеме.