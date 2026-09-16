У Києві після атаки дронів загорілась складська будівля

Уночі 16 вересня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Після відбою у Святошинському районі сталось загоряння складської будівлі внаслідок ворожої атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через загрозу застосування безпілотників - містян закликали пройти до найближчих укриттів. За кілька хвилин оголосили про відбій повітряної тривоги.
Втім, згодом стало відомо про наслідки атаки - у Святошинському районі сталось загоряння складської будівлі. На місці працюють служби, які ліквідовують наслідки.
Нагадаємо, лише напередодні, 15 вересня, Київ вже атакували дрони - тоді безпілотники влучили в АЗС та склади в місті.
Ще раніше, 10 вересня, у Голосіївському районі дрон влучив на територію АЗС - постраждали кілька людей. А ввечері того ж дня через черговий обстріл пошкодило бізнес-центр та офісну будівлю.
Крім того, у ніч на 11 вересня через атаку дронів виникла пожежа у дев'ятиповерхівці в Дніпровському районі столиці.