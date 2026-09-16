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В Киеве после атаки дронов загорелось складское здание

06:30 16.09.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели ГСЧС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Ночью 16 сентября в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. После отбоя в Святошинском районе произошло возгорание складского здания в результате вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за угрозы применения беспилотников - горожан призвали пройти к ближайшим укрытиям. Через несколько минут объявили об отбое воздушной тревоги.

Впрочем, впоследствии стало известно о последствиях атаки - в Святошинском районе произошло возгорание складского здания. На месте работают службы, ликвидирующие последствия.

Напомним, только накануне, 15 сентября, Киев уже атаковали дроны - тогда беспилотники попали в АЗС и склады в городе.

Еще раньше, 10 сентября, в Голосеевском районе дрон попал на территорию АЗС – пострадали несколько человек. А вечером того же дня из-за очередного обстрела повредило бизнес-центр и офисное здание.

Кроме того, в ночь на 11 сентября из-за атаки дронов возник пожар в девятиэтажке в Днепровском районе столицы.

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