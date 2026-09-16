В Киеве после атаки дронов загорелось складское здание

Еще раньше, 10 сентября, в Голосеевском районе дрон попал на территорию АЗС – пострадали несколько человек. А вечером того же дня из-за очередного обстрела повредило бизнес-центр и офисное здание.

Кроме того, в ночь на 11 сентября из-за атаки дронов возник пожар в девятиэтажке в Днепровском районе столицы.