У Києві підвищена забрудненість повітря: людям радять зачинити вікна

Внаслідок нічної атаки росіян у Києві зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.
Він зазначив, що в місті "дуже багато диму" і порадив людям після повернення додому з укриттів зачинити вікна.
"Зараз на зв'язку з головами районів, ситуація контрольована. Попереду дуже багато роботи, повідомлятиму протягом дня про хід робіт з ліквідації", - зазначив Ткаченко.
Нагадаємо, вночі російські загарбники масовано обстріляли Київ ударними дронами і ракетами.
В одному з районів зафіксовані численні пошкодження житлових будинків.
Також у місті виникли пожежі, пошкоджені будинки та АЗС, а також є багато поранених.
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