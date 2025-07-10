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У Києві підвищена забрудненість повітря: людям радять зачинити вікна

Фото: внаслідок обстрілу в столиці фіксується забрудненість повітря (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок нічної атаки росіян у Києві зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Він зазначив, що в місті "дуже багато диму" і порадив людям після повернення додому з укриттів зачинити вікна.

"Зараз на зв'язку з головами районів, ситуація контрольована. Попереду дуже багато роботи, повідомлятиму протягом дня про хід робіт з ліквідації", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, вночі російські загарбники масовано обстріляли Київ ударними дронами і ракетами.

В одному з районів зафіксовані численні пошкодження житлових будинків.

Також у місті виникли пожежі, пошкоджені будинки та АЗС, а також є багато поранених.

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