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В Киеве повышенная загрязненность воздуха: людям советуют закрыть окна

Фото: в результате обстрелов в столице фиксируется загрязненность воздуха (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В результате ночной атаки россиян в Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Он отметил, что в городе "очень много дыма" и посоветовал людям после возвращения домой из укрытий закрыть окна.

"Сейчас на связи с главами районов, ситуация контролируемая. Впереди очень много работы, буду сообщать в течение дня о ходе работ по ликвидации", - отметил Ткаченко.

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