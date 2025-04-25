Понад 20 годин під завалами: у Києві врятували котів після ракетного удару

Ракетний удар по Києву 24 квітня

У ніч на 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши дрони та ракети різних типів. Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград, Запоріжжя та інші регіони. Внаслідок обстрілів пошкоджено десятки житлових будинків, об'єкти інфраструктури, є загиблі й поранені.

За даними Повітряних сил, противник випустив по Україні 70 ракет і 145 дронів. Більшість цілей було знищено, зокрема 7 із 11 балістичних ракет. Найсильніше постраждав Київ: у Святошинському районі зруйнована багатоповерхівка, загинуло 10 людей, ще 90 отримали поранення.

У Харкові пошкоджено житлові будинки, підприємства та навчальні заклади. У Павлограді обстріляли промисловий об'єкт і житлові будинки. Жертв у цих містах, за попередньою інформацією, немає.

Президент Володимир Зеленський назвав удар черговим проявом терору та закликав міжнародних партнерів посилити допомогу в захисті неба.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.